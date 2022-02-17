近來本土疫情延燒多縣市，有不少民眾反映被匡列隔離竟須自費入住防疫旅館，立委呼籲政府應全額補助防疫旅館費用。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中數度強調「無法一人一室者，可免費入住集中檢疫所」，但各地方政府規定不同調引發爭議。對於各地頻傳亂象，陳時中今天終於鬆口表示「近期會找各地方政府開會」，讓受匡列隔離者的損失減到最低。

陳時中指出，這兩天有立委對於居家隔離的方式有所疑義，去年5月22日衛福部發文內容是「考量疫情社區傳播擴大趨勢，5月16日起居家檢疫及居家隔離調整為一人一室，並視疫情發展調整」。

他說明，居家檢疫有因應春節專案做7+7和10+4等，但居家隔離一人一室規定並沒有變動，只是這段時間裡面，有一些特殊的個案、群聚而沒辦法實施一人一室的時候，就會送到集中檢疫所。

「春節專案這段時間，不管是中央或地方防疫單位都非常忙碌。」陳時中表示，在送相關單位的時候，各有臨時緊急情況下的一些應變作為，近來會找地方政府來開會，因為受隔離者並沒有錯，怎麼樣讓他的損失減到最低，這兩天會找地方政府開會共同解決這個問題。

至於匡列隔離者的補償辦法，陳時中說明，特別條例第3條規範，因被匡列隔離或照顧無法自己的受隔離家人而請假或無法從事工作，結束隔離後可申請防疫補償，但有支領薪資者不得重複請領。

陳時中指出，有立委認為我們擅自修改辦法，但這上面寫得很清楚，不能簡化說「受隔離者就有補償」，而是要經過相關規定，前年就已經公布了，去年也修訂過，並不是衛福部擅自更改規定。