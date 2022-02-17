台灣去年9月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」後，傳出CPTPP將於明天召開資深官員會議，會中是否觸及台灣、大陸、厄瓜多入會申請，備受關注。對此，行政院發言人羅秉成今天表示，CPTPP相關議程與內容一向不公開，要予以尊重，不予評論。但羅秉成強調，政委鄧振中及經貿辦密切關注相關動態，有具體進展會對外界說明。

今年CPTPP輪值主席國為新加坡，原本傳出CPTPP今天將召開執委會，透過視訊方式討論台灣、大陸與厄瓜多3國的新入會申請案；不過，今天最新消息傳出，明田才會召開資深官員會議，討論工作事項，是否觸及台灣、大陸、厄瓜多新入會申請案備受矚目。

對此，羅秉成今在行政院會後記者會面對媒體提問表示，CPTPP相關議程與內容一向不公開，要予以尊重，針對外傳相關議程或討論內容，他不予評論。

羅秉成說，CPTPP加入過程中有許多要克服的障礙，不容輕忽，鄧振中、經貿辦等相關部會也密切關注動態，如有具體進展會向外界說明。

鄧振中強調，CPTPP要開會不會對外宣布，會議要討論哪些內容，也不是台灣可以評論，因為台灣目前不是會員國，不能參與會議，對台灣而言，最重要就是把自己準備到最好。