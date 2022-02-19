CPTPP新成員入會案未觸及台灣　蘇貞昌下令：注意各會員國情況

跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP昨天召開資深官員會議，針對新成員入會案，卻未明確說明是否觸及台灣。行政院長蘇貞昌今受訪表示，他也已責成經貿談判辦公室要注意各會員國的各種情況，積極向前進，希望早日達成目標。
國史館與國家人權博物館今舉辦「戰後臺灣政治案件－美麗島事件史料彙編」新書發表會暨座談會，行政院長蘇貞昌出席會前受訪。
蘇貞昌表示，加入CPTPP是台灣很重大的努力，日本前首相安倍晉三曾說，台灣開放福島食品，已經跨越重大障礙，他也已責成經貿談判辦公室要注意各會員國的各種情況。
跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP昨天召開資深官員會議，針對新成員入會案，卻未明確說明是否觸及台灣。行政院長蘇貞昌今受訪表示，他也已責成經貿談判辦公室要注意各會員國的各種情況，積極向前進，希望早日達成目標。
國史館與國家人權博物館今舉辦「戰後臺灣政治案件－美麗島事件史料彙編」新書發表會暨座談會，行政院長蘇貞昌出席會前受訪。
蘇貞昌表示，加入CPTPP是台灣很重大的努力，日本前首相安倍晉三曾說，台灣開放福島食品，已經跨越重大障礙，他也已責成經貿談判辦公室要注意各會員國的各種情況。
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