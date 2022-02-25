俄烏戰事擴大、每小時都有新進度，全球金融市場激烈震盪、上演V型翻轉，台灣壽險業對外幣投資的配置比例，在亞洲各國中偏高，正經歷不利的波動。

不過，中華信評以投資位比作分析，台灣壽險業者對俄羅斯的曝險部位總額約新台幣1470億元，其中，中華信評授予評等的台灣壽險業者，在俄羅斯的投資部位占總投資資產比率不到1％，在總股東權益中的占比約為6％；若相對於總調整後資本(total adjusted capital，TAC)而言，占比則為4％。

中華信評分析師謝雅媖指出，台灣壽險業者在俄羅斯的投資曝險部位，應仍在可控管的範圍內。惟需注意的是，若以 TAC為基礎來看，部分個別壽險公司的曝險部位較高，目前看起來，個別壽險公司曝險部位在其TAC中的占比，介於2％～12％之間。

中華信評強調，由於局勢不斷變化，上述的估計值存在一定程度的不確定性。不過，即使是發生了大量強制拋售、導致估值損失嚴重等最不利的情況下，「台灣整體壽險業仍有足夠的緩衝空間，來吸收投資曝險部位可能因價格波動帶來的不利影響」。