台灣上市櫃公司協會今日舉辦《中台灣女力論壇聯合會》籌備會議。台灣上市櫃公司協會之公益平台有社團負責人研討會、新世代青年智庫及台灣女力論壇，為國內最具影響力的上市櫃企業家協會。

今日籌備會出席貴賓有國立台中教育大學管理學院院長林欣怡，四季藝術幼兒園創辦人唐富美，大願資本股份有限公司董事懷麗英，亮宇油封公司董事長陳春甘，彭村梅國際董事長彭春梅，廷鑫集團總經理林靜宜，怡利集團施碧玉，五正明建設執行長林三孃等66位中台灣女姓菁英。

台灣上市櫃公司協會創辦人施明豪說：很高興今日在台中舉辦《中台灣女力論壇聯合會》籌備會議，台灣上市櫃公司協會搭建女企業家交流合作平台，每年舉辦女力論壇，傳承知識與經驗，聯結新時代女性領導人，發揮永續影響力。

台灣上市櫃公司協會邀請日本台灣商會聯合總會總會長俞秀霞擔任中台灣女力論壇聯合會會長，世界華人工商婦女企管協會榮譽總會長施郭鳳珠擔任榮譽會長。世華大台中分會榮譽理事長郭鳳玉擔任執行長。

台灣上市櫃公司協會是台灣最主要的上市上櫃企業家協會，協會全體會員總市值佔台灣證券市場總市值 20％。

台灣上市櫃公司協會朱志洋理事長為友嘉實業總裁，蔡榮騰榮譽理事長為台達電副總裁，黃偉祥副理事長為大聯大集團董事長，林火燈副理事長為福邦證券董事長，陳其宏副理事長為佳世達董事長，杜綉珍常務監事為巨大集團董事長，施明豪創辦人為前財政部關貿網路公司董事長。