今天全台大停電，前總統陳水扁在「扁擔物語」表示，經濟部長應負的政治責任，不是自請處分，而是請辭下台！

陳水扁指出，有政府會做事，更會負責。行政院認定這次大停電是人為疏失，台電董事長、總經理請辭負責，那是行政責任。

至於經濟部長，他認為，應負的政治責任，不是自請處分，而是請辭下台。