全台大停電 陳水扁：經濟部長應請辭下台非自請處分 21:352022/03/03 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長王美花向行政院長蘇貞昌自請處分。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天全台大停電，前總統陳水扁在「扁擔物語」表示，經濟部長應負的政治責任，不是自請處分，而是請辭下台！ 陳水扁指出，有政府會做事，更會負責。行政院認定這次大停電是人為疏失，台電董事長、總經理請辭負責，那是行政責任。 至於經濟部長，他認為，應負的政治責任，不是自請處分，而是請辭下台。 全台大停電究責 台電董事長、總經理請辭 王美花自請處分 蔡政府執政已5次停電 鄉民怒罵：台灣已淪落後國家 #王美花 #經濟部長 #台電董事長 #下台 #停電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電承諾「明天供電不會有問題」 大停電補償方案最高9折 20:472022/03/03 財經 北投石牌月月停電！陳思宇轟：台電寧補助高雄動物園也不改善設備 14:202022/03/03 政治 全台大停電 民眾黨轟蔡英文穩定供電淪口號治國 11:422022/03/03 政治 國民黨轟缺電成台灣日常 蔡政府的保證全破功應下台 14:272022/03/03 政治 全台大停電影響500萬人 阿扁一句重話出口 17:322022/03/03 政治 全台大停電政院稱若人為疏失定究責 國民黨：勿拿基層當犧牲品 20:042022/03/03 政治 王美花曾「賭雞排」保證不缺電 網友今刷整排噓爆：可憐啊 13:402022/03/03 政治 全台大停電 趙少康轟蔡政府：能源政策錯誤 11:232022/03/03 政治 全台無預警大停電 在野黨要求政院調查後赴立院專案報告 15:582022/03/03 政治 品觀點｜電力到底夠不夠 雙北要中央說清楚 15:532022/03/03 政治 停電補償方案出爐！工業、民生電費95折 停電逾6小時打9折 22:172022/03/03 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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