國內遊艇休憩龍頭亞果遊艇集團響應島嶼循環觀點，號召產學、政府等舉辦系列島嶼國際論壇，首場「澎湖：永續循環之島」將於3月24日登場，邀請前麗緻集團總經理蘇國垚、成大建築系教授劉舜仁、台南藝術大學副教授-陳泓易擔任主持人，與產官學暢談「永續環境、循環建築、前進文化」三大議題。

亞果董事長侯佑霖表示，亞果以人本精神、尊重環境為核心，提倡與世界共好的「永續旅行」概念，致力讓旅遊地的社會文化、地方經濟及自然環境產生平衡，用循環互惠方式讓當地觀光得以共同維繫，自落地澎湖後也積極探索永續理念切入點，希望能將當地資源重新賦予價值，創造在地就業率。

這場論壇源頭，來自於成大建築學系劉舜仁教授團隊，受澎湖海洋生物研究中心謝恆毅主任邀請，針對在地堆置牡蠣殼、淤積珊瑚碎屑（沙砱）等材料，共同尋求更好解方。透過文化部計畫支持深耕在地，認為澎湖深具永續發展示範潛力，提出以「島嶼循環：在地材料、在地設計、在地建造」觀點回應全球重要永續課題。

舉例來說，讓當地材料，如青灣基地大面積銀合歡、周邊地區長年堆積牡蠣殼，有機會循環重生做為綠建材，更以此推動永續生活文化，帶動澎湖建構永續產業生態，創造新型態就業機會讓青年留鄉，讓度假建築與海洋共生共息。未來更邀請國內外建築師共襄盛舉參與青灣建設競圖，藉由各大師優秀設計傳遞永續價值與理念。

侯佑霖表示，亞果從台灣前進澎湖青灣，依循集團海洋結合永續發展理念，透過系列論壇，拋磚引玉與各界專家共同努力，建立起島嶼之間循環共生的發展原型，未來將此成功永續生態觀光及旅遊為起始，延伸至國際其他島嶼，並讓澎湖青灣以嶄新的面貌躍上國際舞台，與來自世界各地的旅客，在青灣共築對澎湖島嶼的美麗記憶。