被稱為「美食之都」的台南，藏有許多巷弄美食。一名甜點店主廚黃先生表示，到台南若一時間不知到要吃什麼，只要在Google地圖打「阿」就會出現許多小吃店的名字，貼文釣出許多饕客認證，「阿」字輩開頭的店名都是名店，且幾乎不踩雷，更有在地人加碼曝搜尋「無名」也可以找到很多好吃的。

黃先生於個人臉書粉專《黃先生的甜點日記（Dessert diary）》指出，他發現很多人到台南常常一時間不知道要吃什麼，他教大家打開Google地圖，並在搜尋列打了一個「阿」，下秒出現一排小吃店家名，「一連串美味的小吃等你到訪」。

甜點主廚教大家打開Google地圖，並在搜尋列打了一個「阿」，下秒出現一排小吃店家名。（圖／翻攝自黃先生的甜點日記（Dessert diary））

根據他分享的圖片來看，在地圖搜尋列表輸入「阿」，Google推薦阿文米糕、阿堂鹹粥、阿村牛肉湯、阿明豬心冬粉、阿江鱔魚意麵、阿棠牛肉湯、阿卿杏仁茶等。

圖文曝光，網友紛紛留言，「台南都阿出名的」、「肥胖密碼」、「確實這些都是名店」、「這個秘密怎麼可以說出來」、「阿字輩的幾乎不踩雷」、「好險，有些好料沒進榜」、「看到這個圖我只覺得好可怕這上面每家我都吃過」、「阿這只是冰山一角啦！（台南人飄過）」。

另外也有人說，「阿」字輩不夠的話，搜尋「無名」也可以吃到好吃的，包括無名米糕、無名羊肉湯、無名鹹粥、無名牛肉湯、無名早餐店等，讓其他臉友也笑稱，「台南真的不是『阿』，就是『無名』命名的店」。