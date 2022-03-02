蒸蛋是許多人的拿手家常菜，一般認為做起來簡單又迅速，不過有一名網友表示，老婆蒸了半小時，蛋都還沒熟，求解問題出在哪？瞬間吸引上萬名網友關注，內行人一看笑翻，直呼「真是天才」，並點出致命錯誤，笑稱這樣恐怕蒸到明年中秋也不會熟！

一名網友在臉書PO照表示，老婆的蒸蛋蒸了半個多小時，卻怎麼都蒸不熟，想尋求解答。從照片中可見，裝滿蛋液的內鍋，被放在一個較矮的外鍋中，再加上一個玻璃鍋蓋，但由於外鍋比內鍋淺，因此連鍋蓋都無法完全蓋緊，內鍋還有一大截露在外面。

網友PO出老婆做的蒸蛋。(圖/截自臉書爆料公社)

網友點出，由於外鍋比內鍋淺，當然蒸不熟。(圖/截自臉書爆料公社)

照片曝光後被分享到臉書社團《爆料公社》讓眾人笑翻，瞬間吸引上萬人按讚，內行人一看直呼太扯，紛紛回應「就沒蓋緊啊」、「鍋子淺到無法全蓋緊，是要怎麼能蒸熟」、「鍋子太高了…這哪是蒸，蒸氣都跑光」、「周圍都涼了怎麼可能快熟啦」、「外鍋比內鍋還淺，蒸到明年中秋也不會熟」、「真是天才」。

也有網友說「一切都是工具的錯」、「有個天兵老婆，生活會充滿很多快樂」、「老婆很可愛，要好好珍惜」、「怎麼這麼可愛」、「這時期能蒸那麼多蛋，肯定是富婆，阿姨我也不想努力了」。

有過來人建議用大同電鍋最不容易失敗，若打一顆蛋，內鍋就加110cc的水（以此類推），外鍋加入一個量杯的水，蓋上鍋蓋時放一支筷子，讓鍋蓋有一個小縫隙，等電鍋開關跳起後，再蒸個5分鐘就ok了，這樣蒸出來的蛋不但沒有泡泡，也不會塌掉。