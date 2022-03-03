竹北遠百繼魔王停車場之後，又出現一家飲料店最貴要價385元，吸引勇者嘗鮮。一名人夫日前買一杯回家送老婆喝，結果老婆喝兩口就不要了，還說味道喝起來像她最討厭的「感冒藥水」，人夫趕緊跟老婆說這一杯385元，再多喝幾口吧，結果反被老婆罵亂花錢，3月零用錢減半，慘痛下場讓許多網友笑了。

一名男網友在臉書「竹北遠百最新情報站」表示，日前在竹北遠百的飲料店跟風買了一杯385元的川貝純蜜奶烏加雪珠送老婆喝，沒想到老婆喝兩口就不喝了，還說味道喝起來像她小時候最討厭喝的感冒藥水。

原PO見狀趕緊跟老婆說這一杯要385元很貴，勸她再嘗嘗，但不講還好，講完價錢後馬上被老婆教訓，亂花錢買這麼難喝的東西回來，是不是零用錢太多？立刻將原PO三月的零用錢被減半，作為亂花錢的警惕，讓原PO哭笑不得，最後這杯飲料他花了好幾天才喝完。

對此，網友看了紛紛留言：「良藥苦口啦」、「你真的錢太多」、「太貴了，我只喝得起星巴克」，也有人緩頰，「但食材高檔又養生，川貝、蜂蜜也都不便宜，還是有他貴的價值在」、「川貝枇杷膏本來就這樣的味呀」、「我覺得焦糖跟榛果奶烏這兩杯很好喝，茶味很濃厚又順口！」

而這家竹北遠百的「施房茶」飲料店是2012年於新北市新莊成立，據官網介紹，招牌飲料為「雪珠奶烏」，是獨家調配的數種烏龍茶葉，加上近2小時熬煮雪珠，煮一鍋僅能供應8杯。