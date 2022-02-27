俄烏戰事緊張，由於有大陸網友在微博、抖音等平台發表「收留烏克蘭美女」等相關言論，經外媒報導後引起烏克蘭當地民眾不滿，甚至掀起反華潮，有大陸留學生在推特表示，現在躲在防空洞都會被烏克蘭人逼問，有些同學只好假裝自己是日本人來自保。

在烏克蘭的大陸留學生在推特PO出影片表示，由於很多大陸人在網路上發表「烏克蘭戰爭打得好…這樣我就有『烏克蘭小媳婦』了」之類的調侃言論，認為這樣一來，大陸男人就可以收留烏克蘭的女人，結果引起烏克蘭全國人民眾怒。

烏克蘭的留學生怒斥大陸網絡鍵盤俠反人類言論

有網友在YouTube轉發影片，該名留學生指出，這些相關言論透過媒體報導後瞬間傳開，得罪了所有的烏克蘭人，因此很多大陸留學生現在到基輔的防空洞、地鐵裡避難，都會遭到當地人逼問，有人只好假裝自己是日本人來自保，大罵「這全多虧了你們這些鍵盤俠的功勞，你們就這麼缺老婆嗎？戰爭死這麼多人，你們就只想玩烏克蘭老婆」。

由於烏克蘭人對於這些「反人類言論」非常憤怒，以致於許多大陸人現在在烏克蘭成為過街老鼠，甚至還傳出有大陸人被烏克蘭人槍殺。根據《中新網》報導，大陸駐烏克蘭大使館26日呼籲在烏克蘭的同胞，盡量待在家中不要外出，也不要與當地人發生爭執，更不要出於好奇心拍這拍那，尤其是要遠離所有與軍事有關的人和設施，千萬不要心存僥倖，希望人人都歲月靜好，平安無事。