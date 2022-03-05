俄烏衝突爆發後，許多戰爭影像也在社群網站上瘋傳。烏克蘭士兵先前在一處空地上，撿到一隻不到1個月大的幼犬，身邊又沒有狗媽媽，擔心牠恐挨餓凍死，因此便決定收編小狗，而幼犬有了主人後，還扮演起忠心看門狗，幫忙站哨的模樣非常可愛。

流浪小狗被士兵收編後，牠也擔任起看門狗的角色。(影片來源/YouTube/FNTV - FreedomNewsTV)

根據《鏡報》報導，烏克蘭士兵在某處空地上發現一隻流浪幼犬，當時牠不到1個月大，身邊又沒有狗媽媽照顧，擔心小狗恐挨餓受凍，因此便決定收編牠，並取名為「藍波」（Rambo），儘管牠現在體型還很小，但「藍波」在軍營裡已扮演起看門犬的角色，甚至會幫忙站哨，看到有陌生人靠近就不斷吠叫。

一名士兵表示，「牠是我們的保全，我們的看門犬，如果附近有陌生人接近，牠很快就會發現」，而「藍波」並非軍營裡唯一一隻被收留的狗，還有另外3隻狗，分別是「Babai」、「Muha」和「Malish」。另一名士兵表示，「在這裡待太久，我當然會想家，雖然兩國衝突影響我們，但我們必須保持堅強與耐心，這些小狗也給了我們溫暖」。

而這一段影片其實是俄羅斯正式出兵烏克蘭前拍攝，地點是烏克蘭頓巴斯地區（Donbass），但當時俄軍已對烏克蘭展開特別軍事行動。雖然拍攝時間並非戰爭期間，但如此溫暖的畫面，仍讓不少人看了非常感動，影片更是累積上萬人觀看，許多人表示「狗狗果然是人類最好的朋友」。