第45屆台日經濟貿易會議今天舉行閉幕式，日本台灣交流協會會長大橋光夫表示，台灣宣佈放寬管制福島地區食品，不僅邁出重要的一步，同時有助更深化日台經濟關係，因此建議重啟「台日經濟夥伴委員會」（EPC）。

台灣日本關係協會會長邱義仁受訪指出，EPC曾經在2014年開過兩次會議，當年就是在談台日FTA以及TPP，但就是因為食品問題而停擺了8年。日方過去多次表達歡迎台灣申請加入CPTPP，這次建議重啟EPC就是具體動作，也為台灣加入CPTPP帶來了一線曙光。

大橋光夫指出，日台合作蘊含各種可能性，可以作為帶動世界發展的引擎。鑑於日台在世貿組織、亞太經合會等雙方都參加的框架內的合作，日台間的個別產業合作，以及台方關切的事項等，建議重啟日台經濟夥伴委員會。

邱義仁致詞說，很高興台日經貿合作可以向下扎根，就強化青少年交流與海關合作領域達成共識，雙方將簽署合作備忘錄，為兩國以堆積木方式推動經貿合作奠定堅實基礎。