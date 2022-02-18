「跨太平洋全面進步協定（CPTPP）」今召開資深官員會議，據悉，會中只談英國入會案，未觸及台灣、中國大陸、厄瓜多申請入會議程。對此，國民黨文傳會主委凌濤質疑，民進黨政府倉促解禁核食進口，聲稱能讓我國走進世界，但顯然又讓國人失望，「人民的委屈求全，成了蔡政府無能的犧牲品」，請蔡政府向人民說清楚我國能加入CPTPP的具體時程表。

凌濤指出，自蔡英文總統粗暴地宣布開放萊豬進口後，蔡政府官員不斷宣稱「反萊豬」讓「加入CPTPP恐增添路障」、「入CPTPP恐被中韓超前」等；蘇內閣倉促地宣布核食進口解禁，也聲稱「有助加入高標準的CPTPP」、「是台灣加入CPTPP非常大助力」等，但萊豬、核食都在蔡政府的蠻橫主導下開放進口了，蔡政府要讓我國走進世界的承諾還要多久才能兌現？

凌濤表示，蔡英文執政以來，我國參與國際組織或多邊關係的自由貿易協定等組織多困難重重，蔡政府排除了所謂禁止萊豬、核食進口的貿易障礙，但人民看不到我國參與國際事務或參加經貿組織的實質進展。

凌濤強調，台灣人民已經犧牲食安健康的保障，付出如此多的代價，蔡政府有責任向人民說清楚我國參與國際組織的具體時程表，讓國人了解蔡政府不惜犧牲人民健康的代價之下，到底為國人帶來了什麼國家利益？