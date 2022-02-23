隨著烏克蘭事態升溫，台海也成為國際連帶關注的熱點地區。近期，蔡政府表示「對烏克蘭的情況感同身受」。大陸國台辦發言人馬曉光今天（23日）在例行記者會中反譏民進黨當局「自作多情」。此外，美國前國務卿蓬佩奧將於下個月訪問台灣，馬曉光表示，民進黨當局與反華政客沆瀣一氣，企圖借外部勢力為謀「獨」造勢，不過是鬧劇一場。

美國和俄羅斯圍繞烏克蘭的激烈交鋒，外界從中看到不少美國和中國大陸在台海博弈的影子。美方有學者認為，中俄結盟必然導致「烏台聯動效應」，甚至發出「俄羅斯入侵烏克蘭、大陸武統台灣」的警告。

馬曉光表示，所謂「感同身受」完全是自作多情。他強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政。近期民進黨當局配合美西方輿論，借烏克蘭問題惡意炒作所謂大陸「軍事威脅」，包藏著他們圖謀把台灣問題「國際化」和在台灣社會煽動「反中」民粹的禍心，完全是為了一黨私利的政治操弄。

馬曉光指出，當前台海形勢緊張的根源，是民進黨當局和「台獨」勢力勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。大陸為捍衛國家主權和領土完整所採取的一切必要行動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，目的是從根本上維護兩岸同胞切身利益和中華民族整體利益。

台媒東森電視追問，現在台灣有人認為，烏克蘭問題和台海問題極其相似。馬曉光重申，台灣是中國的一部分，台灣問題純屬中國內政。造成當前台海局勢緊張動蕩的根源，是民進黨當局勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。只有堅決遏制「台獨」，才能確保台海地區的和平穩定，廣大台灣同胞才可以不用擔驚受怕。

此外，民進黨當局借烏克蘭問題，指大陸對台實施「軍事威脅」和「外交孤立」，外交部長吳釗燮接受外媒訪問時稱，大陸不僅「外交孤立」，還試圖「經濟孤立」台灣，呼籲美國與台灣洽談「雙邊自貿協定」。

馬曉光對此表示，大陸的立場是明確的、一貫的。大陸堅決反對建交國與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協議，進行官方往來。

此外，美國前國務卿蓬佩奧將於下個月訪問台灣，期間還會與蔡英文總統會面。馬曉光回應，蓬佩奧是什麼人，想必大家都清楚。民進黨當局與反華政客沆瀣一氣，企圖借外部勢力為謀「獨」造勢，不過是鬧劇一場。

馬曉光重申，當前台海形勢持續緊張動蕩，根本原因是民進黨當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。美方一些人不斷在台灣問題上發表錯誤言論，採取錯誤行動，根本上是企圖打「台灣牌」，把台灣當棋子，阻礙中國統一和中華民族復興進程。

馬曉光表示，無論民進黨當局與外國勢力如何勾連表演，都無法改變台灣是中國一部分的鐵的事實，也阻擋不了國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢。