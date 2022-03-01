根據烏克蘭國防部的發布數字來看，自雙方開火以來，6天內俄軍已折損將近5,700名兵力，不過俄當局對於軍隊傷亡人數仍未公開，始終是個謎。烏克蘭內政部就建了戰俘的認親網站大打心理戰，目的似乎是削弱俄軍士氣以及對戰爭的支持。然而，令人訝異的是，大多數俄羅斯士兵透露自己被騙去打戰，因為政府只說這是一場「軍事演習」。

根據「自由歐洲電台」(Radio Free Europe)報導，烏克蘭內政部特地創了一個名為200RF的戰俘尋親網站，公布那些戰死沙場上或遭俘擄的俄羅斯士兵的個人訊息，更可以看到許多即時發布的影片和照片，讓心急的家屬可以在短時間內找到人。網站寫道:「不幸的是，戰爭導致許多受難者生死未卜，我們會即時更新資訊，提供家屬來認親。」

其中影片顯示幾位俄軍雙膝跪下正在接受審問，一一被問及身分、來自哪裡以及到該國的目的，令人震驚的是，他們透露俄羅斯聲稱的「軍事演習」竟是一場騙局，起初以為只是去參加演練所以來到烏克蘭，哪知道最後直接上了戰場展開生死廝殺。一名士兵無奈說道:「我們最後都成為了砲灰，部隊裡根本沒有人想要戰爭發生。」更接著說:「我只想回家、只想要和平…」

烏克蘭內政部發言人傑尼森科(Vadym Denysenko)更溫情喊話俄羅斯人民:「這些人是因為你們總統(普丁)恣意妄為的侵略行動而有今天的結果，平台將幫助你們在烏國領土上找到親人。」

印度媒體《第一郵報》就指出，該網站的命名200RF源自於術語Gruz-200 (Cargo-200)，1980年代阿富汗戰爭時被蘇聯軍方用於將屍體運回。