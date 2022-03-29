烏克蘭戰爭持續僵持、北韓動作頻頻，為應對平壤，南韓空軍25日秀出28架F-35A「大象漫步」（Elephant walk）的陣勢。另一方面，美國空軍也在阿拉斯加空軍基地出動42架F-35A進行「大象漫步」，以展現強大的空中武力。

美軍在阿拉斯加空軍基地展示42架F-35A執行大象漫步(圖/美國空軍)

美國空軍阿拉斯加艾爾森空軍基地（EIELSON AIR FORCE BASE）25日公布了最新的「大象漫步」畫面，這次演練由第354戰鬥機聯隊展現如何快速準備與動員42架F-35A。指揮官伯克蘭（David Berkland）上校說，這是繼去年12月後，第354戰鬥機聯隊再度「大象漫步」。照片顯示，戰機一字排開，十分壯觀。

伯克蘭說:「第354聯隊和艾爾森基地隨時準備提供第5代空戰力量。」他指出，艾爾森在北極區提供了理想環境，可以在極端寒冷的氣候下進行大規模訓練，以繼續增強備戰狀態。

美軍在阿拉斯加空軍基地展示42架F-35A執行大象漫步(圖/美國空軍)

在戰力演示之後，飛行員在聯合太平洋阿拉斯加靶場進行了訓練。艾爾森基地說，第 354 戰鬥機聯隊是世界首屈一指的第5代戰鬥機聯隊－隨時準備以多樣化、準備就緒和創新的力量參與競爭，威懾並贏得高端戰鬥。