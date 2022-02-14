黃姓男子因嘴饞自大陸網站訂購進口0.36公斤的4包迷你香腸，結果被海關攔查查獲，航警局依《動物傳染病防治條例》非法輸入檢疫物罪移送台北地檢署偵辦。檢察官考量黃男認罪、非法進口肉品數量不多，犯罪情節輕微，給予緩起訴處分1年，須支付公庫2萬元。

檢方指出，大陸地區因發生過口蹄疫、非洲豬瘟，目前尚未被農委會公告為非疫區，依規定禁止進口肉品，黃男於2020年10月底以手機上網至大陸天貓市集平台，購買未經檢疫的0.36公斤的大陸製迷你香腸4包，並委託報關行申報快遞進口。

2020年11月2日，關務署台北關人員查驗發現，認定為非法輸入的肉品，航警局訊後將黃男送辦。檢察官調查時，黃男認罪，檢察官考量黃男沒有前科，坦承犯行，深表悔悟，他進口非法肉品是供自己食用，且數量非鉅，犯罪情節輕微，給予緩起訴處分，期間1年，須支付2萬元處分金給公庫。