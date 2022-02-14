2022年台灣2月天，地方選舉戰鼓初催，已掀出「藍白合不合，怎麼合？」話題。前台北市長郝龍斌呼籲國民黨和民眾黨在年底台北市長選舉共推一位候選人，引來柯P訕笑：「誠懇建議藍綠合，民眾黨會逐一擊敗。」郝龍斌想避免台北市長藍白相爭，讓民進黨漁翁得利，柯P則著眼全國布局，為民眾黨的消長放大招，兩邊對焦不同，各有所圖。

首都台北的藍白合話題掀出千堆雪，全台各地紛紛盤點有可能角逐縣市長大位的人選。媒體傳出民進黨可能推出「有政績表現」的政務官，如陳致中、王美花、徐國勇、陳吉仲出戰；識者認為，放話的真正意圖在於牽動內閣改組，從而民進黨派系權位得以重分配。在野黨方面則有毛遂自薦的，別人抬轎點名的，紛紛躍上螢幕網路。無論朝野，雙方人馬，如雨後春筍、過江之鯽，政治走馬燈，民主風景，本來如此。

台灣民主化以來，在國民黨、民進黨之外有無第三勢力的空間是一始終存在的命題，每次大選必然出現的試煉。第三勢力露出苗頭的前有新黨、親民黨、台聯黨，近有時代力量、民眾黨，然而，在全國範圍之內，始終未能有真正鞏固的三足鼎立，眼前種種，又是新一輪「三腳督」的耕耘試探。

「天下大勢，分久必合，合久必分」，讓人想到三國演義第二十一回，說的是曹操煮酒論英雄，他問劉備今日域中誰為當世之雄？劉備列舉袁紹、袁術、劉表、孫策……，卻都難入曹操法眼，曹操表明：「夫英雄者，胸懷大志、腹有良謀；有包藏宇宙之機，吞吐天地之智者也。」最後說：「今天下英雄，唯使君與操耳。」嚇得劉備把筷子掉在地上，趕緊裝狗熊自保。這故事說出三個重點：一、今天浮上檯面的，不見得走得到最後；二、英雄有時也需遮掩自謙裝孬；三、真英雄須志氣大、城府深、計謀遠。

2022年初台灣政壇點將，所爭的是地方首長和縣市議員，皆前哨戰，操盤放話的台前和布局投資的後台所圖的是2024總統大位，甚至是台、美、中、日地緣戰局中的政經利益，寓意深遠，格局很大，水很深！

故事還長！想當年，孔明周郎赤壁，瑜亮相爭；曹操華容遁去，雞肋歸來，天下終至三分；三國擾攘六十年，曹魏祖孫三代經營，卻終為司馬家篡奪，螳螂捕蟬，黃雀在後，誰是最後贏家很難說！

「鼎足三分皆成夢，後人憑弔空牢騷」，三國演義最後結局在這兩句詩上，倘若早早唸給曹操、劉備、孫權聽，不知他們如何選擇人生？人生難在早知道，就算知道，又能如何？誰真能看穿看透、放下爭雄之心？人嘛！有機會，總要拚一場！如今場上諸人，皆可作如是觀！

「受禪台上雲霧起，石頭城下起波濤」，2022年初，政壇多少事，且付笑談中，青山依舊在，幾度夕陽紅！（作者為國立台灣大學退休教授）