加強重要節日安全維護工作」，從24日晚間10時開跑，至2月7日止，為期15天。（警方提供）

內政部次長陳宗彥昨晚與警政署長陳家欽及台北市警局長楊源明至北市警中山分局檢閱警力。（警方提供）

內政部次長陳宗彥昨晚與警政署長陳家欽及台北市警局長楊源明至北市警中山分局檢閱警力，並慰勉兼顧防疫、治安與交通工作的警察辛勞。（警方提供）

舊稱「春安工作」的「加強重要節日安全維護工作」，從24日晚間10時開跑，至2月7日止，為期15天。警政署說，目標以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，讓民眾安心過節。內政部次長陳宗彥昨晚與警政署長陳家欽及台北市警局長楊源明至北市警中山分局檢閱警力，並慰勉兼顧防疫、治安與交通工作的警察辛勞。

過去春安工作淪為績效大比拚，現在刑案與交通違規績效都不再評比，減輕警察負擔。但內政部長徐國勇仍指示警署，督促各單位針對金融機構加強巡邏，並就防竊、防搶、緝毒、打詐、掃黑、緝賭等治安重點，加強宣導及查緝，妥適調整勤務作為及警力部署，維護治安。

警政署說，各項治安、交通重點，均常態性實施，不因過年而特別評比。如昨通過的酒駕修法提高罰責，警方全年度都嚴加取締，提醒民眾切勿酒駕。

除高雄警方因疫情暫時取消一天擴檢勤務，昨深夜各地警方陸續大臨檢，也針對八大行業是否落實2劑疫苗14天才能入場的規定查核。

內政部次長陳宗彥表示，春節期間民眾的社區安全、外出旅遊與環境保護皆仰賴警察，尤其疫情增溫，期勉員警執勤注意自身安全，他呼籲，阻斷病毒傳播鏈最好就是全民接種完整疫苗，最後強調，打擊犯罪無假期，謝謝警察的付出。