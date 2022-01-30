台中市警察局第六分局臨檢KTV、夜店等營業場所，憲兵指揮部台中市憲兵隊也參與聯合執行擴大臨檢勤務。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局29日晚上臨檢KTV、夜店等營業場所，憲兵指揮部台中市憲兵隊也參與聯合執行擴大臨檢勤務，針對西屯區易滋事場所及重要路段執行高強度的路檢與臨檢勤務，藉由武裝憲兵的支援，展現強勢執法作為，保護民眾安全。

軍警勤務人員29日晚上9時30分在第六分局集合任務提示後，隨即由轄區員警會同憲兵前往執行擴大臨檢專案勤務；抵達各臨檢地點後，從現場大門口過濾進出消費群眾身分，再則進入店內對各包廂客人逐一實施清查，查察有無可疑物品或毒品藏匿。

此外，同時檢視業者及顧客是否都有符合防疫規定，避免業者投機心態違反相關規定，而產生防疫破口；臨檢完畢接續在轄內交通要道，實施封鎖式路檢，對過往車輛實施重點攔檢，查緝不法情事。

警第六分局強調，今年加強重要節日安全維護工作期間，特別邀請同為司法警察的憲兵一同執行勤務，憲警合作有效打擊不法，以維護轄區治安防制酒駕及危險駕車等案件的發生，同展現積極維護轄區治安及守護家園的決心，使西屯區的居民能歡度春節假期。

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