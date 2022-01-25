《每日郵報》(Daily Mail Online)23日報導，一名阿聯酋航空(Emirates)前空姐爆料公司對員工實行嚴厲的體重控管規定，內部有一群人被稱為「體重警察」專門定期追蹤每個人的身形體態，不符合規定者超重的話，可能面臨停飛或是減薪的懲罰。

36歲的前空服員貝森（Karla Bayson）過去曾在阿聯酋航空公司服務近9年，面容絞好、身材火辣的她直到去年（2021）毅然決然辭去工作，貝森形容公司內部有一群專門監控大家體態的外貌小組為「體重警察」，一旦被檢查體重不符合規定的人，就會被迫參加「體態管理計畫」(Appearance Management Programme)，內容包括飲食課程和運動訓練，教你如何吃如何動，為期兩週的時間讓這些不符合規定者努力達成目標，兩週後公司會再進行複查，沒通過就會面臨減薪、停飛等處分。

Flight attendant Karla Bayson spent 7 years living in Dubai while working for Emirates #airline. See Karla's story about life in a city of skyscrapers, ports, beaches, and deserts in her #MyCovidStory: https://t.co/LgGXb4UYhy — AeroTime News (@AviationNews) March 30, 2021

「公司告訴他們這麼做是為了確保每位空服員，時時刻刻在臉上掛著一抹阿聯酋招牌『迷人笑容』。」

另一名同樣也是阿聯酋前空服員的卡拉曼（Duygu Karaman）透露，後來公司甚至會在飛行前讓每位空服員站上體重機，進行隨機抽查。卡拉曼告訴記者：「被拉進體態管理計畫的人會收到營養部門給的一張A4大小的紙，上面寫著『不能吃米飯、不能吃麵包...』等等規定。」

有太多空服員抱怨，由於長途飛行導致嚴重的時差問題，生理機能會讓他們心煩意亂，吃東西這件事變得難以控制。卡拉曼補充：「克制一點才能讓自己不要變胖，這是每個人都知道的事，但工作逼不得已我們無法做到。」辭去工作後，目前卡拉曼正朝著成為一名營養師而努力，她也說自從離職後自己心情舒坦快樂許多。