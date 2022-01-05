胡志明市嚴密監控Omicron病例。

越南胡志明市昨（4）日宣布第6起Omicron境外移入病例，確診者是卡達航空公司的台灣籍空服員，據悉患者並無症狀。

綜合越南《前鋒報》（Tien Phong）、《青年報》（Báo Thanh Niên）、越南媒體「PLO.vn」報導，胡志明市4日下午通報越南第25起Omicron境外移入病例，同時也是胡志明市第6例Omicron病例。

胡志明市疾病控制中心副主任阮洪潭表示，確診者是卡達航空公司的台灣籍空服員，2021年12月29日飛抵胡志明市新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport）後即隔離採檢確診，病毒基因定序3日出爐確定為Omicron，目前確診的台籍空服員已經送至當地第12野戰醫院進行隔離，報導指出確診空服員並沒有出現症狀。

胡志明市先前有5例Omicron境外移入案例，確診者多無症狀，病情也沒有惡化跡象。

為了應對Omicron入侵，胡志明市先前就升級對航空、海上邊境的控管。