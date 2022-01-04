黃奕儒新髮型充滿神秘東洋味。（相映國際提供）

黃奕儒醞釀3年，終於在2021年年底推出了第二張個人專輯《青空》，但期間發片日懸而未決，他坦言：「3年的歷程其實滿長的，前2年是一個漫長的寫歌階段，也經歷過很多的自我懷疑，可能發不了片了，體重也一度瘦到只有5字頭。」

他一改先前的短髮俐落造型，呼應主打歌《青空》日系風格，以一顆中長髮帶捲、覆蓋眼睛充滿神秘東洋味，還被同事笑封為「Ezu桑」，他自己越看越喜歡，笑說：「目前適應良好，但剛換髮型因為不習慣眼前被遮住，在台上演出時差點跌爆！」

歷經撞牆期後，黃奕儒從中慢慢調整心態再創作，不去想太多，盡量讓心情回歸音樂的初衷，才逐漸確定了整張專輯的方向，把這幾年自己對於「告別青春」的心情做為主軸，專輯以「青春」與「遺憾」為題，他形容，「我想沒有人的青春是不遺憾的，但也正因如此青春才如此美麗，就像眼前的青空雖無法觸及，但卻和青春當時的青空一樣美麗，並永遠記得。」他滿意說：「大概是人生中完成歌詞最久的一首，但也是最滿意的其中一首！」

其中《讓我擁抱所有的悲傷》同時也是《比悲傷更悲傷的故事：影集版》的插曲，講述的是身邊好友的離去，這意外帶給他當時許多衝擊，他感嘆：「因為自己的青春裡有他，但未來卻無法和他一起參與，從沒想過會失去身邊這麼親近的好友，走後的近幾年常常想起他。」對於「生命」有了更深的體悟，特別創作這首歌獻給逝世的摯友，在準備配唱那陣子特別容易悲傷，更曾經在路邊止不住眼淚大哭，錄音時他則讓自己專心傳達意念，不讓情緒潰堤，透過這首歌紀錄心情狀態，也希望一樣經歷過這些事情的人，在音樂中可以感覺到被理解、被陪伴。

黃奕儒新專輯邀來宇宙人的小玉合作〈今天的不回家〉、麋先生的喆安合作〈青空〉、〈風箏〉，和作家不朽合作寫詞〈把餘生的溫柔都給你〉。談到與小玉二度合作，他直呼，「被宇宙人的風格強烈吸引，〈今天不回家〉很直覺的再找小玉合作，編曲上我們的想法很接近，錄音時和樂手一起完成整個編曲，有一種腦力激盪的感覺，看著自己的歌透過各個樂手加入不同的編曲想法，變得愈來越好，是一個永遠都覺得刺激好玩的過程。」