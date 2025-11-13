陳隨意分享他與老婆的戀愛故事。（公視台語台提供）

許效舜（左起）、Sandy、吉雷米、黃豪平、浩子。（公視台語台提供）

自《大學生了沒》出道的演員余思達，在浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒主持的《Talk Talk秀台語》第二季最新一集「踏入去窞落去拔袂起」直言自己這一生最錯誤的決定，就是結婚，大肆抱怨3年老婆牟韻潔，「都說要顧好男人就是要顧好他的胃，這一點我老婆做得很好，但她是顧人怨的顧！」讓評審長許效舜等人震驚不已。

余思達說，老婆買菜、料理都很認真，但煮出來的菜也是認真的難吃，「我從一開始的怕，到現在已經開始期待，想知道她今天能夠煮到多難吃。當然，她從來沒有讓我失望過」，惹得眾人大笑。而他為了不要回家吃飯，使出悲情牌的拜託評審們讓他過關。

「總鋪師歌王」陳隨意也分享過去跟老婆謝宜君在設有墓碑的公園談戀愛，為了不再「一邊是墓碑一邊是女友」，當年22歲的他不顧身上僅有1萬2現金身家，仍堅持與謝宜君結婚共組家庭，「我為了展現家庭地位，咬牙辦了北海道三天兩夜的蜜月旅行」。

當眾人都露出好奇心時，他笑說他所講的「北海道」是指金山、萬里、淡水這條「北部海岸道路」，笑翻眾人。《Talk Talk秀台語2》每週五晚上八點於公視台語台／YT播出，當晚九點在DAY DAY台語台YT頻道進行首播。