麗寶樂園渡假區跨年演唱會舉辦邁入第十年，每年皆吸引超過十萬名遊客響應，今年由三立電視主辦的「2026包你發 麗寶跨年演唱會」公布首波強力卡司，包括金曲最佳樂團「宇宙人」、人氣樂團「美秀集團」與潮流唱作人「MARZ 23」重磅登場，除了音樂饗宴，麗寶T11T12 Hotel推出跨年住房專案，平均每人不到3千元就能住飯店、玩樂園、看演唱會，一次全包最划算。

麗寶樂園渡假區表示，2025年只剩最後50天，不少人已開始規劃跨年行程，最聰明的玩法就是入住「麗寶T11T12 Hotel」，看完演唱會直接回飯店休息，免去舟車勞頓，還能享受一泊一食、探索世界雙日門票與摩天輪搭乘券等好康。兩人同行7,888元起、四人同行10,888元起，平均每人不到3千元，讓你輕鬆體驗跨年活動。

跨年入住「麗寶T11T12 Hotel」四人同行10,888元起，平均每人不到3千元。(麗寶集團提供)

麗寶樂園探索世界適合親子同遊 一同揮別2025年迎接2026年。(麗寶集團提供)

今年卡司亮點十足，MARZ 23六月才率「TRASH」拿下本屆金曲獎最佳樂團，年底將連續攻蛋、登麗寶跨年舞台，他笑說：「希望新的一年能多花點時間陪家人，也讓自己有更多創作靈感。」

白天逛全台最美渡假型麗寶OUTLET MALL 晚上看演唱會。(麗寶集團提供)

宇宙人則在12月20日登小巨蛋開唱，預告將把小巨蛋精華濃縮搬上麗寶跨年舞台，讓現場觀眾嗨翻全場。美秀集團則將擔綱壓軸倒數，準備40分鐘超強演出，並表示:「我們一定準備最嗨的演出跟大家一起倒數，一起用最酷、最帥的方式告別2025。」

2026包你發 麗寶跨年演唱會卡司-金曲獎最佳樂團「宇宙人」。(麗寶集團提供)

2026包你發 麗寶跨年演唱會軸倒數則由人氣樂團 「美秀集團」登場。(麗寶集團提供)

2026包你發 麗寶跨年演唱會卡司-潮流唱作人「MARZ23」。(麗寶集團提供)

除演唱會頂級音浪洗禮，還結合麗寶樂園渡假區獨有場域優勢，以「吃、喝、玩、樂、住」一站式體驗，讓遊客盡情暢玩擁有全球唯一垂直斷軌式雲霄飛車「搶救地心」的麗寶樂園、到全台最美麗寶OUTLET購物 、入住親子首選麗寶福容大飯店與麗寶T11T12 Hotel。

麗寶樂園擁有豐富設施，其中必玩全球唯一斷軌式雲霄飛車「搶救地心」。(麗寶集團提供)

跨年新選擇來麗寶國際賽車場，體驗全台最長1.5公里的卡丁賽道。(麗寶集團提供)

倒數時刻，更有全台最大「天空之夢」摩天輪動畫與高密度璀璨煙火的精采表演，在中台灣夜空綻放最華麗的一刻。