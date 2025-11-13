英國演員湯姆費爾頓（Tom Felton）曾在《哈利波特》系列電影中飾演經典反派「跩哥馬份」（Draco Malfoy）。時隔多年，他於美國時間11月11日正式登上百老匯舞台，在《哈利波特：被詛咒的孩子》（Harry Potter and the Cursed Child）中再度化身成年版跩哥，睽違14年重返魔法世界。當晚他一現身，全場立刻響起熱烈掌聲，劇迷激動不已。

湯姆費爾頓這次飾演的跩哥，已不再是那個年少輕狂的史萊哲林學生，而是一名背負家族陰影、渴望救贖的父親。劇情設定在《死神的聖物》事件19年後，聚焦於哈利波特之子阿不思與跩哥之子天蠍之間的友誼與冒險。費爾頓的詮釋融入更多成熟與反思，為角色注入全新層次的人性深度，情感細膩動人，贏得全場起立鼓掌。

這次演出不僅是費爾頓自2011年《哈利波特》系列完結以來首次重返舊角，更是他首度登上百老匯舞台，意義非凡。當他在舞台上重現經典台詞，以爆音喊出「波特！」時，全場掌聲長達30秒。謝幕時，費爾頓眼眶含淚，感謝觀眾與劇組的熱情支持。

事實上，費爾頓今年6月接受《People》雜誌專訪時曾感性表示：「我從沒想過自己會再染回金髮，更沒想過能再次演這個角色。」他坦言，如今的跩哥已成為父親，是個「舊角色、全新人生」，他也興奮表示：「我很期待去探索這個角色的新面向。」