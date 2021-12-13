新竹縣警察局在今年暑假青春專案期間，舉辦「防疫宅在家、青春不留白」反毒海報設計創作競賽，9位優勝得獎同學及指導老師，由縣府祕書長陳季媛在主持治安會報時頒獎表揚，同時嘉勉13名破案有功警察同仁，在肅竊、查槍、緝毒等治安工作的亮麗表現。

警察局表示，今年暑期青春專案活動因受疫情影響，改以網路及非接觸方式辦理宣導活動，其中以反毒海報設計創作競賽最受矚目，該競賽於9月底截止收件，經過專家評審及網路人氣票選，各校優勝得獎同學及指導老師在治安會報中公開表揚。

縣府秘書長陳季媛頒發獎狀及禮券給得獎人，會場並展示優勝得獎作品，警察局並將以得獎作品製作反毒文宣品，讓反毒意識及學生們創意無限的作品得以讓更多人看見。

另外，近期國內發生數起超商隨機暴力事件，秘書長陳季媛於會中特別感謝警察局立即反應，將轄內超商列入夜間巡邏守望重點，除提高巡邏密度、建立超商聯繫群組外，並邀轄內四大超商業者，辦理自我安全維護座談會。

會中更提供業者治安諮詢，建議立即重新檢視店內軟硬體設備，並加強員工職前及在職教育訓練，提升所屬員工對危險事件的臨機應變能力及緊急求助技巧，共同預防犯罪發生。陳季媛最後對12月18日全國性公民投票，請各單位務必作好秩序與安全維護工作。