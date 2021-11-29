為協助身心障礙、中高齡及高齡朋友排除工作障礙，提升工作效能以穩定就業，勞動部推動辦理職務再設計服務，並每2年辦理1次職務再設計創意競賽。今年第7屆競賽頒獎典禮於11月29日上午10時於張榮發基金會國際會議中心隆重辦理，總計表揚23個得獎隊伍，總獎金高達159萬元，並於同日下午邀請得獎隊伍分享作品特色，希望藉由得獎作品的設計巧思，鼓勵職場導入更多的職務再設計服務。

在國小圖書館擔任管理員的阿美是位重度聽障者，工作內容是尋找書籍、辦理借還書、圖書資訊諮詢等。對阿美來說，因為聽障問題，只能以紙筆和來圖書館借書的小朋友們溝通，但低年級的孩子只會寫注音或寫得不完全，紙筆溝通常有困難，這讓阿美在圖書館工作相當挫折。

透過職務再設計服務評估後，利用現成的即時語音轉文字軟體及將文字轉成語音報讀的翻譯軟體，在平板電腦上同時啟用，解決阿美聽不到小朋友說話聲音的問題，同時也克服阿美無法用言語回覆的困擾，讓阿美於圖書館的工作上更具信心。這樣的協助雖然簡單但卻非常有用，其實職務再設計的實施範疇相當廣泛，如改善工作設備或機具、提供就業輔具、改善工作條件、調整工作方法或改善職場工作環境，因此只要發揮創意與巧思，針對身心障礙朋友遇到的工作障礙，找到適合的改善方式或工具，就可以讓身心障礙朋友一展長才。

身心障礙者、中高齡者及高齡者受到身心障礙或老化過程所致身體與心智能力下降，於工作上面臨困境，而職務再設計就是思考哪些工作或職務因素可以進一步加以改善與調整，來排除他們的障礙。本屆職務再設計競賽分為「感官障礙設計組」、「動作障礙設計組」、「認知學習障礙設計組」及「中高齡者及高齡者通用設計組」4個組別，各組首獎獎金20萬元，總獎金高達159萬元，共吸引全國162件創意作品參賽，經過初、決審的激烈競爭，評選出23件別具特色的精彩作品。

勞動部勞動力發展署表示，歷屆比賽不乏企業組隊參加，今年企業組隊參賽數更是歷屆之冠，本屆中高齡者及高齡者通用設計組優勝獎第1到3名均是企業隊伍，這代表越來越多公司行號對於中高齡、高齡員工的重視，懂得善用巧思運用職務再設計，協助其排除障礙提升工作效能，創造雙贏的局面，另外配合「中高齡者及高齡者就業促進法」公布施行，呼籲更多企業運用職務再設計服務，增加僱用中高齡及高齡人力。政府推動職務再設計服務，除提供諮詢、實地訪視評估及輔導服務外，並提供每人每年最高10萬元的補助，歡迎外界多加運用，以協助身心障礙、中高齡及高齡勞工排除工作障礙，穩定就業。

歷屆職務再設計創意競賽作品及更多職務再設計相關消息，可至職務再設計官網（網址https://jobacmd.wda.gov.tw）查詢。