搶攻聖誕消費旺季，飯店業各出奇招，台北美福大飯店特別迎接來自遠方的嬌客─創立於1880年的德國百年Steiff金耳釦熊，可愛的模樣深受熊迷的珍愛，矗立在飯店大廳，不能出國過聖誕，也能於歐風的大廳與賓客近距離相見。

此外，美福也於12月1日起同步推出「Steiff巧克力」禮盒，圓鼓鼓的小熊造型巧克力，選用巧克力界的愛馬仕「法芙娜」巧克力製成，可可香醇滑順，除巧克力外另搭配12公分高的經典款小熊吊飾一對，帶著聖誕的溫馨祝福陪伴每一位珍藏者。

除了大廳的泰迪熊，來自法國的西點總主廚Hugo Ravier推出多款造型甜點，有精緻小巧的聖誕樹造型蛋糕─「法國松樹」，以開心果內餡搭配法芙娜白巧克力製成的慕斯蛋糕，入口滑順細緻。另一款以聖誕代表色系紅與白設計而成的「小紅帽」，展現銀白世界裡的童心可愛，內餡使用香甜椰奶搭配法芙娜白巧克力製成柔順慕斯，於帽緣綴上如雪絨般的棉花糖，整體口感綿密，香氣誘人。

喜愛香醇巧克力風味的賓客，可品嘗「冬日蘑菇」，選用法芙娜黑巧克力製成的慕斯香菇造型，內餡則以新鮮香蕉與蘭姆酒炒香，搭配核桃、巧克力甘那許及巧克力酥粒，層層堆疊，口感豐富。外型酷似草莓的「甜心草莓」，仿真的水果造型，使用大溪地香草莢製成香濃慕斯，內餡以新鮮草莓製成果醬，柔順的慕斯口感帶有清雅的香草氣息及草莓的酸甜滋味。

台北美福另推出可多人分享的派對甜點，外形雅緻的「雙層檸檬塔」，主廚於檸檬塔上覆以綿密的義式蛋白霜，並以噴槍炙烤表層，誘發獨特奶香。另一款「太妃伯爵捲」選用伯爵茶製成滑順慕斯，內餡以大溪地香草莢製成的香草風味香緹包裹焦糖，底層再鋪上杏仁蛋糕，奶香濃郁，層次豐富。此外，還有綴滿新鮮草莓的「草莓磅蛋糕」，及搭配有滑順栗子泥的「栗子磅蛋糕」。