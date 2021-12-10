尼加拉瓜在與台灣斷交後，旋即宣布與大陸建交。圖為尼國與大陸簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。(圖/新華社)

儘管台灣在2018年與2019年，分別捐款300萬美元與貸款1億美元，但尼加拉瓜依舊宣布與台灣斷交。對此，「半島電視台」10日引述哈佛費正清中國研究中心博士後研究員南樂(Lev Nachman)的看法，認為尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）應該是收到來自北京「無法拒絕的提議」，諸如外援、貿易協議或其他投資項目。

尼加拉瓜外交部在聲明中指出，「尼加拉瓜共和國宣布，承認世界上只有一個中。中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。尼加拉瓜共和國政府自今日起與台灣斷絕外交關係，不再維持任何接觸或官方關係」。

半島電視台指出，冷戰時期，台灣與尼加拉瓜因反共立場，以及都由強人領導的政黨統治而團結在一起。當時，台灣由蔣介石父子，尼加拉瓜則由蘇慕薩家族（Somoza family）統治。

面對奧蒂嘉政府對抗議的打壓，美國對奧蒂嘉與其家人實施制裁；但尼國政府的財政仍依賴台灣的財政援助。2018年，台灣向尼加拉瓜捐款300億美元；2019年，台灣則貸款1億美元給尼加拉瓜。

不過，台灣外交部強調，我國的援助方式乃是更良性的學校營養午餐補助、醫療保健，以及其他農業發展項目。

對此，南樂認為，即使台灣大筆金援，仍不能阻止尼加拉瓜變心。之所以如此，很可能是他們收到來自北京且「無法拒絕的提議」。這類獎勵提案很可能是直接外援、貿易協議或是投資建設項目。

事實上，近日台灣積極拓展國際空間，甚至在立陶宛設立以台灣為名的代表處，而不是使用一般常見的台北，這些都讓北京憤怒而必須有所做為。

更何況，隨著北京與西方民主國家的關係不斷惡化，訪問台灣的外國代表團數量激增，這些都是冒著北京憤怒下進行，北京自然會有回應。

11月初，歐洲議會組成7人代表團訪問台灣。這是因為歐盟憂心大陸企業將手伸入歐洲政治之中，並散播有關新冠肺炎的假新聞。11月下旬，美國眾議院的5名議員組成跨黨派小組並訪問台灣，此行還與蔡英文會晤。

回顧歷史，在1996年台灣舉行第一次總統大選前夕，北京向台灣海峽發射飛彈，台海上次爆發軍事衝突則是在1950年代的金門。如今北京有其他方法孤立台灣，包括向聯合國施壓、共機擾台等等，斷交只是北京工具箱中的一個選項罷了。