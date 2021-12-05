南投縣適性體育競賽，小朋友同樂。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣適性體育競賽，5日在縣立體育場舉行，共有52個單位，1836人次選手及200名職員參與；縣府教育處副處長王淑玲，特別到各單位休息區，為身心障礙選手加油打氣，希望大家都能開心的參加比賽，好好的表現自己。

適性體育競賽，每個身心障礙的大小孩子，都全力以赴，陪伴的親友團和老師到場加油，並陪伴指導，不論是擲飛盤，或是兩人合作的雙龍搶珠競賽，工作人員和老師都耐心解說演練，最後才讓選手們親自上場比賽。

王淑玲表示，趁著舉辦全縣運動會，縣府辦理多樣性的適性體育運動會，就是要提供機會，讓身心障礙朋友可以走出戶外運動，更勇於挑戰自我，增加自信心。

今年因應疫情，競賽採分流辦理，法式滾球競賽及特奧滾球競賽，提前於南崗國中舉行；體育場各出入口也都派志工進行防疫措施，落實防疫工作，保護每個人的健康。

今年全縣適性體育運動會，競賽項目共有60公尺徑賽、壘球擲遠、游泳、桌球、法式滾球、特奧滾球、飛盤擲準、雙龍搶珠等7項，各項競賽依序展開，選手們奮力地爭取最好的成績，場面熱鬧溫馨，有愛無礙，體現適性體育精神。

趣味競賽飛盤擲準，各組第1名分別是資源班埔里國中、資源班平和國小、特教班水里商工、特教班埔里國中、特教班埔里國小、迦南康復之家。趣味競賽雙龍搶珠，各組第1名分別是資源班埔里國中、資源班愛蘭國小、特教班竹山高中、特教班埔里國中、特教班草屯國小、南投啟智教養院。