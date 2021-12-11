「永續」已經成為了全球關注的議題，而三星一直在不同層面也正為「永續」的目標努力，不僅在公益、產品等方向貫徹這個理念，台灣三星更是長年以來透過實際行動關懷台灣教育環境，而今年也再度舉行了台灣三星電子第二屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽，以「永續社會」及「永續環境」為題，參賽者需透過科學、科技、工程、數學的STEM領域知識與創意思維提出解決方案，在今日（10日）就舉辦了決賽頒獎活動，由關注環境為出發點的「海岸清潔隊」團隊以「跨場域自動淨灘裝置」拿下首獎榮譽。

台灣三星電子總經理鄭泳煥就表示，「Solve for Tomorrow競賽」推行至今已達11年之久，更於全球30多個市場遍地開花，「台灣三星長年來均以實際行動關懷台灣教育環境，此次正盼望透過創意提案競賽的舞台，能讓更多優秀的台灣學子能夠落實所學，為現有的社會問題構思出創意解決方案，秉持『共創未來！賦能予人』的企業社會責任願景，三星也將持續在地深耕、挹注資源予台灣教育環境，激發年輕學子的無窮潛力。」

台灣三星電子第二屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽，最終由「海岸清潔隊」團隊的「跨場域自動淨灘裝置」拿下首獎。（三星提供）

本屆競賽對象為高中職及五專一到三年級的學生，歷時半年的賽程，最終由9組團隊從逾百組的隊伍中脫穎而出，獲得首獎的就是由來自北一女中、建國高中與林口高中的「海岸清潔隊」團隊奪下，其打造出結合人工智慧、物聯網技術，搭配無線通訊模組與視訊傳輸遙控等多項新興技術，配上可自行辨識垃圾並自動夾取的多足機器人，以非人工的方式進行淨灘，解決人工淨灘的人力及地形限制，因著作品的科技應用多元性及完整度，以及未來實際應用的可能性，成功抱回20萬獎金與三星智慧摺疊手機、曲面電競顯示器與智慧手錶等產品大獎。

台灣三星電子第二屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽中，「SWXN」團隊的「我要搭公車」奪下了特優獎。（三星提供）

另外還有來自高雄鳳山高中的「SWXN」團隊的「我要搭公車」，打造出智慧乘車解決方案，包括智慧上車鈴及預約乘車系統，解決公車司機須同時專注於路況與乘客可能發生的意外，並顧及乘客搭乘權益等問題，成功贏得了特優獎。

台灣三星電子第二屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽的優選獎，由「漫步在星雲」的「居家仿生復健手」獲得。（三星提供）

而獲得優選獎、來自高雄市立志高級中學的「漫步在星雲」團隊，因家中長輩的復健需求及台灣高齡社會與長照的問題，從而構想出協助中風患者的「居家仿生復健手」，以自創的機械手連接藍牙無線技術與手機APP，減少醫療人員與患者的負擔。把科技落實應用在日常生活的精神，也讓今年的評審團相當驚艷，期待未來看到更多無限潛能的年輕學子，能夠在企業所提供的資源與舞台上，盡情發揮年輕世代的正向力量。