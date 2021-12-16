保誠人壽於16日宣布攜手社會創新領域育成的專業團隊Impact Hub Taipei，共同啟動「保誠創新智造所（Innovation for Wellbeing），邀請年輕學子共同為「健康」、「財富」及「社區參與及社會投資」提出創新提案，發揮正向力量。

保誠人壽說，保誠創新智造所鎖定「健康保障」、「財務規劃」與「社區參與及社會投資」等三大主軸，結合「育成計畫」與「企業導入」兩大重點，期望透過此平台展開與年輕學子的對話、培育未來世代；孵化完成的創新創意，也將導入保誠企業內部，協助強化核心競爭力。

保誠人壽總經理王慰慈表示，放眼未來布局，不僅將延續以客為本的核心精神，更將專注在「創新」與「人性化」，致力於讓數位服務兼顧溫度，同時提升整體民眾的健康與福祉。

長期耕耘社會創新領域的育成專家Impact Hub Taipei，憑藉著6年來接觸超過500組年輕團隊的經驗，觀察到年輕團隊雖然具備豐沛的能量，但通常提案實踐度偏低。其箇中原因，有高達85％團隊表示，「缺乏持續性地育成輔導與在企業中真正實踐的機會」為主要原因！此外，根據Impact Hub Taipei於2021年針對超過66組社會創新組織受疫情衝擊之調查報告顯示，33％以上的組織表示，在疫情的影響下，團隊更加關注如何開創新的營運及商業模式。因此，在疫情常態化的未來，如何透過「育成計畫」幫助年輕團隊開創新機，以及透過「企業導入」成就青年創新，更是重要關鍵。

著眼於新創團隊所面對的兩大痛點，「保誠創新智造所（Innovation for Wellbeing）」強調，以完整的「育成計畫」與「企業導入」兩大重點，結合Hack Day鼓勵年輕學子間共同合作發揮影響力；再透過導入企業實踐，協助創新創意想法成功孵化、育成，建立良好循環！

保誠人壽指出，保誠創新智造所聚焦健康保障、財務規劃與社區參與及社會投資三大面向，並以保誠人壽的「4A」─Accessible（可取得性） Affordable(可負擔性）、Approachable（功能實用關聯性）、Actionable（可操作性）加上Impact（影響力）作為評選標準；後續再透過兩次Hack Days選出最後優勝獎3名、特別獎2名，總獎助金總計達30萬元。

保誠人壽表示，報名時間從即日起至2022年1月24日中午12:00止，鼓勵所有年輕團隊參與，勇於發揮創新思維，為台灣共創健康與福祉。