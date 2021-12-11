環保局為了讓大小朋友都能快速且深刻的學習環保知識，11道關卡像是「低碳小尖兵」、「不塑之客」、「獵汙行動」等，吸引大小朋友一起挑戰。（吳建輝攝）

現場除了闖關活動，還有精彩的太鼓、民俗舞蹈表演，也表揚績優水環境河川巡守隊、綠色產業評鑑績優旅宿、廢電池回收競賽優勝的國小等單位。（吳建輝攝）

劉奶奶帶著２個可愛的孫子到現場闖關，她認為這樣的活動相當有意義，寓教於樂。（吳建輝攝）

南投縣政府環保局11日舉辦「幸福南投 低碳永續GO環保」環保嘉年華活動，有別於其他縣市靜態成果展方式，活動現場由環保局各科業務設計共11個闖關互動遊戲關卡，民眾在關卡中進行環保知識的互動遊戲，簡單趣味學習環保知識，通過關卡又能換獎品，吸引許多家長帶著家裡的小朋友到現場闖關，也共同見證環保局努力維護環境的成效。

南投縣環保局今年度以「幸福南投 低碳永續GO環保」為主題，呼應南投為台灣的觀光首都，在縣民與環保局的共同努力下，打造優質的旅遊環境，環保局為了讓大小朋友都能快速且深刻的學習環保知識，11道關卡像是「低碳小尖兵」、「不塑之客」、「獵汙行動」等，吸引大小朋友一起挑戰。

環保局局長李易書表示，各科室同仁都相當用心，針對自己的環保業務設計不同關卡，透過淺顯易懂的小遊戲，增加大小朋友的環保意識，也能在遊戲中了解不同業務單位所負責的工作項目，一舉兩得，而在現場只要取得5個過關印章，就可以參加摸獎，還能拿到美食券、農產品兌換券等，

李易書說，現場除了闖關活動，還有精彩的太鼓、民俗舞蹈表演，也表揚績優水環境河川巡守隊、綠色產業評鑑績優旅宿、廢電池回收競賽優勝的國小、淘汰老舊機車及機車排氣檢驗站的績優機車行；他說今年提倡低碳永續，呼籲縣民減少使用一次性餐具，一起為南投優質環境出一份力。