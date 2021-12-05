教育部青年今天舉行「志向世界─青年海外和平工作團特展」，並頒獎表揚「青年海外志工服務故事、攝影及影片作品徵選活動」輔仁大學學生游若群的《餽贈》獲得故事作品第1名，作品描述她在108年隨隊到印度加爾各答仁愛修會下的垂死之家服務的經歷與感受。

教育部青年署結合聯合國國際志工日，於12月4日、5日在華山1914文化創意產業園區-中4B館舉辦「志向世界─青年海外和平工作團特展」，並頒獎表揚「青年海外志工服務故事、攝影及影片作品徵選活動」獲獎的青年與團隊，共有67件作品獲獎。

游若群的《餽贈》獲得故事作品第1名，描述印度仁愛修會的狀況，這個修會是由德雷莎修女所創辦，垂死之家是收容的場所，她在那裡陪伴長期臥床的患者，並為他們按摩肌肉、餵飯、洗曬衣物，逗他們開心。德雷莎修女表示自己能做的有限，但很感謝有機會在他人生命倒數時刻陪伴在他們身邊，讓她對死亡有了不同的看法。

游若群說，她2019年跟隨學校志工團隊到印度加爾各答，她前往垂死之家的收容機構服務，印象最深刻的是「味道」，因為那裡濃濃的消毒水味就如同象徵死亡的味道。她從服務過程中發想而創作出「餽贈」的故事，深覺自己對這個世界的回饋太少。

攝影作品第1名由輔仁大學葉逸瑜的《視力檢查》獲選，作品捕捉了坦尚尼亞小學生非常可愛的舉動，這名學生在做視力檢查時因為不懂得要指出圖像方向，而比出了三根手指頭來模擬視力檢查表的圖像E，吃力歪著手的模樣十分可愛。

來自清華大學坦尚尼亞國際志工團的邱于宸則以《追夢的我們》獲選影片作品第1名。影片紀錄了團隊在一年當中，從籌備期的課程準備、電腦檢修、海運出關，到飛抵坦尚尼亞在當地建立電腦教室、進行資訊教育課程的過程，讓懷抱不同職業夢想的學生能運用資訊設備拓寬多元學習的機會。