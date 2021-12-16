斗六國中學生在今日記者會中手舉標牌宣示反賭。（周麗蘭攝）

斗六國中學生持「無賭有我」、「掃除賭博，雲林上場」標牌。（周麗蘭攝）

今年五月下旬為了防疫停止上學，學生在家使用電腦上課卻成為網路賭博集團下手機會，多名議員反應接獲家長陳情孩子被引誘網路簽賭，欠下數10萬元賭債。雲林縣警察局副局長陳源輝表示，學子網路簽賭案今年清查迄今有11案、58人，欠賭累計達1000多萬元。

雲林縣府教育處今（16日）在斗六國中舉辦反賭記者會，縣長張麗善、縣議員游淑雲、黃美瑤、吳蕙蘭、李明哲、賴淑娞、周秀月、教育處長邱孝文、警察局副局長陳源輝，以及30多名校長出席，全校近2000名學生共同參與。

縣長張麗善說，因為今年受疫情衝擊，上學改為在家視訊上課，孩子使用平板、手機、網路的接觸時間更長、層面更廣，使得不肖分子有機可乘，利誘、威脅孩子們簽賭，造成孩子們欠下巨額賭債身心受創，父母也陷於愁雲慘霧。

張麗善說，副議長蘇俊豪、縣議員游淑雲提案讓縣府了解這個嚴重狀況，她責成跨局處協調守護校園網路安全，教育處加強宣導孩子拒絕簽賭的誘惑，警察局也要加強查緝案件，確保孩子們有安全、健康的網路環境，校園沒有毒品、簽賭發生。

警察局副局長陳源輝表示，今年查到學生網路簽賭案共11件58人，總金額1000多萬，孩子們簽賭金額從10幾萬到20幾萬都有，細節不便透露，雖尚無暴力討債嚴重狀況，但有些案子找上家長，他呼籲家長賭債絕對不能成為債務，賭債沒有法律效力，沒有協調空間，請隨時打電話報案。

教育處長邱孝文說，簽賭案造成家長沉重負擔，先前曾與警察局、校外會針對學生網路簽賭案，入校、入校宣導預防，親師座談會時宣導拒賭，也請家長從家庭聯絡簿注意學生異常行為，此事一定要政府、學校、家長共同努力遏止，孩子應該從小有正確價值觀，雲林縣重視品德教育，近來不斷教育學生不要有「貪賭」，從小養成觀念終身受益。

斗六國中校長林俊賢指出，該校經常宣導反毒、反賭，他常告誡學生們這2種東西一輩子碰不得，要非常嚴肅看待，校園遇到最大的困境是手機管理，雖然孩子到校之後導師會把手機收起來放在「養機櫃」，學生中途有需要或放學時再發回，但有些孩子會交一支、藏一支，下課是學生的自由時間，加上兒童人權權利公約強調孩子的人權，校方只能規勸、教育、輔導，請孩子使用時做好自主管理。

林俊賢呼籲教育部長官給學校校長、主任更多支持力量，更有效管理約束孩子使用手機、網路，也能避免網路簽賭案發生。