南部一所中學邱姓男學生，不爽同班的李姓同學在網路上發表的言論，且對他炫耀家裡有錢，因此在自己IG上貼文李姓同學「拿父母的錢出來顯擺還狗眼看人低」、「你這東坡肉，能把converse(球鞋品牌)穿成東坡肉的也就你一個啦」，由於邱男貼文導致李男遭受其它同學嘲笑而感到自卑屈辱，父母因此向邱姓男同學提告求償20萬。法官認為，邱男以「東坡肉」及「狗眼看人低」形容同學，有謾罵及貶損之意，邱男及父母應連帶賠償精神慰撫金1萬元。

根據判決書記載，邱姓高中生不滿李姓同學在網路之言論，群網路上以「奉勸各位不要拿父母的錢出來顯擺還狗眼看人低」、「你算那根蔥還敢自稱自己是人啊，你這東坡肉能把converse 穿成東坡肉的也就你一個啦」等語出言辱罵同學

邱姓男同學透過律師辯護表示，他的言論僅係比喻李姓同學為人勢利看不起別人，並無侮辱李姓同學意思。另罵他東坡肉，僅係情緒性用語，並無辱罵之意。

法官審理後認為，邱姓同學言論雖無侮辱李姓同學之意思，然「狗眼看人低」等語，顯已逾越一般人針對為人處世之評價，而足使一般見聞者，對李姓同學產生人格品德低下、無能無知等負面印象，自屬貶損原告社會人格評價之行為無疑。

法官也認定，另以東坡肉形容他人身材，自有以侮辱性言詞藉李姓同學之身材為謾罵並貶損人格，況個人之體態如何，實與社會之公共議題並無關聯，也非應受他人嘲笑，因此邱姓男同學言論已對李姓同學之名譽造成損害，應對原告負侵權行為損害賠償責任，邱男及父母連帶賠償李男1萬元。可上訴