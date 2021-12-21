王姓學童奔跑與同學相撞受傷。（劉美芳服務處提供）

桃園市某國小王姓學童10月28日時在校與同學奔跑相撞受傷，造成顴骨閉鎖性骨折及眼瞼擦傷，家長質疑事發後學校從未積極處理，卻請家長會協調，不過家長會不但態度不良，甚至更出言要求王姓學童家長先行道歉，才會後續賠償。家長投訴新北市議員劉美芳，要求桃園市教育局進行調查並要求校方負起責任，對失職人員進行處分。

王姓學童家長表示，發生事情之後，小孩受到極大的恐懼，而身為家長可以安慰孩子的皮肉傷，但學校後續的處裡方式，更讓他們感到身心俱疲，再加上家長會不當介入處理，讓他們對於學校及家長會失去信心，最後只好請議員來協助伸張正義。

劉美芳說，學校本來就是小孩學習的園地，應該很安全，也是家長很放心的地點，但該國小卻忽視學童在上課期間的校安，讓學童遭受嚴重程度撞擊傷害事件，學校管控不力，難辭其咎已是失職。事發之後，學校仍未積極進行事後補救，卻多次卸責，將本次事件請家長會出面協調，更誇張的事，家長會卻要求受害家長道歉後，才願意協助進行賠償事宜，這不僅離譜，更是突顯校方卸責的態度。

劉美芳認為，對於校園內發生學生嚴重性顴骨閉鎖性骨折及眼瞼擦傷等傷勢事件，也應該通報教育局處裡，以校安機制來協助家長解決這一件事，但學校感覺想把大事化小，小事化無，更讓重視教育的自己，感到心寒。呼籲桃園市教育局能盡快釐清事件的情況，進行後續調查及處分。