台中市霧峰區萬豐國小師生到霧峰分局萬豐派出所前廣場載歌載舞報佳音。（台中市霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

耶誕節前夕，台中市霧峰區萬豐國民小學師生40人由校長陳厚仁帶隊，攜手學生家長眷屬一起到霧峰分局萬豐派出所前廣場，用純真且亮麗的歌聲搭配整齊輕盈的舞蹈，大聲獻唱耶誕歌曲，逗的正忙於案件的警察叔叔們笑得樂開懷，大伙們互動過程充滿溫馨。

為了讓學童們，瞭解警察之辛勞，並且學習交通安全及自我保護的意識，萬豐國小師長們安排參訪萬豐警察派出所的活動。適逢耶誕平安夜節日，學童們精心打扮成聖誕老人與各種可愛造型，載歌載舞前來向警察叔叔「報佳音」。

員警也保握難得的宣導機會，萬豐所副所長鄭正昌及執勤同仁們，熱情接待來訪的小貴賓，逐一介紹警察執勤時，需用到的裝備及使用方式，還提供學童們實際穿戴及觸摸體驗，學童們玩得不亦樂乎，興奮之情溢於言表，警察叔叔針對學童們提出的疑難雜症，也有問必答。

而為了答謝警察叔叔們的熱情招待，學童將精心繪製的耶誕感恩大卡片送給在場的警察叔叔，獻上寒冬裡最溫暖的祝福。

霧峰分局長李建興表示，學童過節參訪警所，除可以建立良好的社區警民互動關係，瞭解警察工作辛勞及除暴安良的職責外，還能從中吸收犯罪預防、交通安全等常識，讓法紀教育從小紮根。