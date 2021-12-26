耶誕節前夕，台中市霧峰區萬豐國民小學師生40人由校長陳厚仁帶隊，攜手學生家長眷屬一起到霧峰分局萬豐派出所前廣場，用純真且亮麗的歌聲搭配整齊輕盈的舞蹈，大聲獻唱耶誕歌曲，逗的正忙於案件的警察叔叔們笑得樂開懷，大伙們互動過程充滿溫馨。
為了讓學童們，瞭解警察之辛勞，並且學習交通安全及自我保護的意識，萬豐國小師長們安排參訪萬豐警察派出所的活動。適逢耶誕平安夜節日，學童們精心打扮成聖誕老人與各種可愛造型，載歌載舞前來向警察叔叔「報佳音」。
員警也保握難得的宣導機會，萬豐所副所長鄭正昌及執勤同仁們，熱情接待來訪的小貴賓，逐一介紹警察執勤時，需用到的裝備及使用方式，還提供學童們實際穿戴及觸摸體驗，學童們玩得不亦樂乎，興奮之情溢於言表，警察叔叔針對學童們提出的疑難雜症，也有問必答。
而為了答謝警察叔叔們的熱情招待，學童將精心繪製的耶誕感恩大卡片送給在場的警察叔叔，獻上寒冬裡最溫暖的祝福。
霧峰分局長李建興表示，學童過節參訪警所，除可以建立良好的社區警民互動關係，瞭解警察工作辛勞及除暴安良的職責外，還能從中吸收犯罪預防、交通安全等常識，讓法紀教育從小紮根。
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