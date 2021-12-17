路口監視器拍下張嫌的形跡。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

韓籍李姓神父美金1萬元、台幣8萬元是家鄉父親的醫療費，所幸全數追回。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉天主堂韓國籍李姓神父，12日早上在教堂做禮拜，沒想到41歲張姓男子趁他不注意，溜進他的宿舍，竊取李姓神父原本要用來讓父親看病的美金1萬元、台幣8萬元（折合台幣共35萬元），李神父隨後報案，苗栗警方獲報後循線追查，追了400公里到張嫌台東老家，一舉將張逮捕歸案。

根據了解，李姓神父計畫29日要將這筆遭竊的35萬元台幣帶回韓國家鄉讓父親治病，不料這些「救命錢」被張姓男子偷走，讓身為家中獨子的他，覺得自己十分不孝，有愧老父親，而傷心不已，教友得知後紛紛關心，並協助他報警。

苗栗警察局獲報後，警局長周煥興立即指示警察局科技偵查隊與大湖警察分局組成專案小組，並在案發後第2天，掌握到設籍高雄市的張姓嫌犯，鍥而不捨連日追查，15日發現到張嫌在台東老家，於是警方從苗栗遠赴400公里遠，並請台東警分局協助把張嫌逮捕歸案。

據了解，張姓男子有多項竊盜前科，早已犯下多起教堂、學校行竊案件。李姓神父得知35萬元全數追回，終於一掃多日心中陰霾，激動的不停向警方道謝，並說他身為外國人，在台灣遇到困難時，同樣受到警察重視，而且態度良好，辦案積極，治療費用能夠失而復得讓他非常感動。

同樣也是教友的苗栗縣議員黃月娥，得知破案後也前往大湖警分局慰問，她說，苗栗警察好棒，做了最成功的國民外交。