台北市政府編列明年度7.4億元第二預備金，今於議會財政建設委員會審議。議員苗博雅質疑今年二備金用得過於浮濫，變成名副其實的小金庫，像是北市觀傳局辦理耶誕燈飾與宣傳案，難道去年編預算時不知道今年有耶誕節？市長要拿去哪裡做人情？她主張刪到7億元表達態度，但其他議員沒有特別意見，最終委員會通過7.4億元，一毛未刪。

北市主計處長鄭瑞成報告時指出，明年第二預備金跟今年一樣維持7.4億元，截至12月22日為止，今年二備金已動支5.27億元，剩餘2.13億，明年即將完工工程可能動支二備金，因應物調所需，強調二備金對於市府來說相當重要。

「我是覺得該鼓勵！」新黨議員李慶元表示，過去每逢二備金議會就會刪除，市府過去都是往上編，結果這次編一樣7.4億「這讓我很訝異」，他20幾年來沒碰過，且馬市府、郝市府時代幾乎都用光，現在市府卻盡量結餘歸庫，因此他表達支持。

不過社民黨議員苗博雅質疑，二備金跟災害準備金支用相當模糊，災準金的台北通3000多萬經費照理講應放在二備金，但二備金「因應政事臨時需要增加經費」的名目下，又跑出台北通網路電話及市場攤販外送補助計畫、市場人流即時影像系統、市場實聯分流管理等，應是因應災害的經費。

此外，苗博雅再點出，「商業形塑城市亮點計畫」也看不出來有臨時需要，及南京東路、大業路道路拓寬工程都應編列在一般預算。她直言二備金用得過於廣泛，像是觀傳局辦理耶誕燈飾與宣傳案，難道去年編預算時不知道今年有耶誕節？

苗質疑市府憑空生出本來沒有的計畫，「市長要拿去哪裡做人情？」給人家恩惠時就用二備金，長期以來是陋習，加上明年是選舉年，二備金「因應政事臨時需要增加經費」項目實在用得太廣泛，變成名副其實的小金庫，她主張刪減4千萬元，給整數7億元，表達她個人態度。

苗博雅批評，柯文哲二備金數額比前市長郝龍斌、馬英九都多，柯上任先將二備金拉高，之後每年結餘稱「我們多省錢」。鄭瑞成說明，柯文哲7年來編的二備金沒有超過馬、郝，甚至馬、郝也有編列超過7億，遭到苗反批，柯文哲剛上任直接編郝龍斌時代最高的預算，之後再編12.5億，為北市史上最高的二備金。

鄭瑞成回稱，12.5億是為了世大運需求，2015年柯上任後編9.5億跟郝一樣，但郝也曾編過9.6億，他重申二備金有需求，明年有物調需要。

財委會第一召集人、無黨籍議員楊靜宇指出，他事前詢問國、民兩黨黨團召集人意見，由於金額與去年相比沒有增加，加上疫情未穩定，對於7.4億沒有太多意見，最後楊靜宇宣布7.4億元二備金通過，苗博雅保留大會發言權。