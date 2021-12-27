立委林昶佐罷免案明年1月9日投票，但台北市議員鍾小平指控，民進黨議員劉耀仁在臉書及接受媒體採訪時，說他利用不清楚狀況的智能障礙女子，挨家挨戶騙取罷免案的連署，27日下午鍾到台北地檢署提出加重誹謗的刑事告訴。

鍾小平表示，劉耀仁在臉書及媒體上所說「利用智能障礙的妹妹」，都是不實指控，他因此與律師一起到台北地檢署，控告劉耀仁涉加重誹謗，希望檢方可以好好調查一下。