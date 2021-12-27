罷免林昶佐案外案 遭控騙取連署 鍾小平怒告劉耀仁 14:252021/12/27 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨籍台北市議員鍾小平指控，民進黨議員劉耀仁在臉書及接受媒體採訪時，說他利用不清楚狀況的智能障礙女子，挨家挨戶騙取罷免案的連署，27日下午鍾到台北地檢署提出加重誹謗的刑事告訴。林偉信攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委林昶佐罷免案明年1月9日投票，但台北市議員鍾小平指控，民進黨議員劉耀仁在臉書及接受媒體採訪時，說他利用不清楚狀況的智能障礙女子，挨家挨戶騙取罷免案的連署，27日下午鍾到台北地檢署提出加重誹謗的刑事告訴。 鍾小平表示，劉耀仁在臉書及媒體上所說「利用智能障礙的妹妹」，都是不實指控，他因此與律師一起到台北地檢署，控告劉耀仁涉加重誹謗，希望檢方可以好好調查一下。 金曲知名音樂人戴綠帽 妻子激戰科技新貴 視訊電愛DIY全來 夫妻迷上交換性愛趴 他「私約」女炮友慘了 #劉耀仁 #鍾小平 #台北市議員 #罷免林昶佐 #案外案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北議員回娘家 近百名議員齊聚一堂 15:392021/12/25 政治 罷免林昶佐最新民調流出 前綠營猛將曝內幕 21:522021/12/21 政治 吳思瑤遭爆主動約林秉樞喝咖啡、合照曝光 網留言一片火 08:032021/12/17 政治 禾馨證實了！林秉樞以「護理師男友身分」打莫德納疫苗 13:432021/12/13 政治 許淑華否認「下條子」幫林秉樞喬警力 徐巧芯再秀證據打臉 11:382021/12/10 政治 罷免林昶佐最新畫面曝光！這「3人」不忍了站出來 網讚爆 09:242021/12/25 政治 彈頭李妍憬掀「蕾宏事件」案外案 兩性作家酸：莫名其妙的小妖 15:052021/12/24 娛樂 林秉樞打特權疫苗？ 游淑慧曝內幕爆最大疑點 20:422021/12/12 政治 藍營議員應曉薇出招！邀柯文哲「以個人名義」支持罷昶 11:382021/12/21 政治 罷免投票倒數林昶佐慘了？ 最新民調數字曝光 18:402021/12/21 政治 林昶佐表態「不排斥加入民進黨」藥師震撼吐一句話 12:092021/12/16 政治 罷昶團體避藍綠對決 反罷方急催票 04:102021/12/20 焦點要聞 林秉樞打特權疫苗？ 游淑慧要求北市府、衛福部徹查 21:352021/12/12 政治 社會熱門新聞 獨家》高雄BMW酒駕男竟做這一行 熟客都叫他「店長」 - 社會 夫妻迷上交換性愛趴 他「私約」女炮友慘了 - 社會 鹿希派呼麻吳宗憲轟從重量刑 律師揭2下場：吃瓜觀眾可散了 - 社會 彰化芬園塑膠工廠大火 濃煙竄天廠房全面燃燒 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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