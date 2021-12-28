2022年1月9日為台北市第5選區（中正、萬華）林昶佐罷免案的投票日，備受政壇關注。林日前在選區基層跑攤，竟由周威佑、劉耀仁、吳沛憶三位民進黨籍台北市議員「陪駕」，這一幕讓罷免林昶佐總部諷刺「三隻母雞帶一隻小雞」九字，認為林過去疏於互動基層，直到民怨爆發、恐被罷免才趕快臨時抱佛腳。

林昶佐日前赴萬華環河福德宮平安餐會，身旁由周威佑、劉耀仁、吳沛憶三位民進黨籍台北市議員陪同，四人一字排開上香的畫面引發關注。罷免林昶佐總部27日轉發此照至臉書粉絲專頁痛批：「這就是所謂的臨時抱佛腳。」

罷免林昶佐總部諷刺道，被罷免前真的是非常難看到林昶佐這位「大立委」一面，直到發現大家的對他的民怨爆發、他真的可能被罷免，這才開始走動，但既然連走動基層都還需要在地議員來幫他帶路，這又何必呢？罷免林昶佐總部更直言，這一幕堪稱「三隻母雞帶一隻小雞」，更堅定了他們「清林散昶」的目標。

此文迴響熱烈獲超過1000個讚，網友紛紛留言：「看到那三個陪襯的更火大，他不是無黨籍的嗎？關你們什麼事？」「為了個人利益還有什麼黨籍可言」、「無黨籍只是障眼法！風往哪吹才知道要往哪倒⋯⋯」「很會演！」「這些議員真不值，要幫一個『外人』」、「慌了是吧？」