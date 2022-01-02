面臨罷免威脅的無黨籍立委林昶佐，昨表示退役少將于北辰退國民黨追求理想，值得北市議員鍾小平學習，別只為自身利益搞罷免。對此，民團「清林散昶」發言人高毓安反譏，個人政治選擇和民代適任與否無關，林昶佐竟拿個人政治選擇做文章，令人不恥，應好好面對各方質疑自己的聲音。

由於于北辰日前公開力挺台中市第二選區立委補選民進黨候選人林靜儀，外界好奇林昶佐昨有友善于的言論，是否有意爭取對方的支持。但林昶佐今日澄清，罷免案是以問政成績為主，並不會主動去拜託誰來站台。

對此，高毓安批評，大家應尊重個人政治選擇，但罷昶團體比較不恥的是，竟有人拿此事在自己身上做文章，明明每個人的政治選擇，跟是否適任民意代表沒關係，呼籲林昶佐無需見縫插針，應針對罷免方提出的罷免理由做回應，也可能林沒有真正的勇氣去面對質疑。

「這麼務實的事竟可以迴避到現在？」高毓安舉例，罷免方提出3個務實的罷免理由，第一是沒有在地代表政績，第二是疫情期間的「3＋11」真相，到現在都追不出來，對方也不願意調查，未幫萬華人討公道，加上公投立場和民意相違背，這些理由林至今都沒回答。