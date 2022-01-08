北市副市長蔡炳坤（右）和北市議員應曉薇（左）一同點亮燭光。（游念育攝）

現場出席貴賓有前衛生署長楊志良、北市副市長蔡炳坤和前立委林郁方等嘉賓，一同與家屬大合唱「陪你看日出」。（游念育攝）

去年5月新冠肺炎疫情嚴峻，台北萬華區首當其衝，成為疫情熱區，為悼念新冠肺炎罹難者及關懷其家屬，台北市議員應曉薇8日下午5點在青年公園入口廣場舉辦「點燈祈福追思音樂會」，除了為萬華地區因疫情罹難的114位市民祈福，同時也為全台因新冠肺炎病逝的850位公民和桃園機場群聚延燒點燈祈福，盼疫情能早日結束。

現場出席貴賓有前衛生署長楊志良、北市副市長蔡炳坤和前立委林郁方等嘉賓，楊志良也正在為罹難者家屬聲請國賠，並一同與家屬大合唱「陪你看日出」，希望能用歌聲慰藉離世的市民朋友，並點亮850盞燭光為因疫情永別的全台公民祈福，許多家屬忍不住落淚，現場氣氛相當感人。

應曉薇表示，追思會為莊嚴現場及尊重家屬，特別婉拒各界政治人物到場，只有重要來賓參與點燈，盼藉由此次點燈，讓全國一同見證「萬華不是疫情破口」的宣言。

應曉薇表示，2021年疫情爆發，短短2個月待走萬華區114條人命，而春節將至，罹難家屬的悲痛又有誰真正關心？SARS萬華守住了、新冠疫情萬華守住了，「萬華不是破口」，一定要為萬華討回公道！

應曉薇說，林昶佐罷免案將在明天投票，今天是最後的衝刺，從早上9點就開始協助公民團體，11點也發動車隊，選擇不擾民的午餐時間「罷昶快閃」；「萬華不是破口」，是疫情的勇敢鬥士，疫情期間萬華被外界污名、歧視和霸凌，卻堅持守住台北。