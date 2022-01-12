今年春節前後適逢週末假日，墾丁福華飯店特別推出「春節特惠」專案，於指定日1月29、30日以及2月5、6日入住兩天一夜含早餐每房4541元起，每房再招待麗香苑西式晚餐2客，標榜讓客耳人享受漫漫的九天假期。

即日起入住墾丁福華，每房即可獲得2張祈福卡，寫下心願並掛至祈福樹，飯店也將於2月15日當天進行封箱並擇日在大廳進行公開抽獎活動，獎項有福華海景套房、豪華雙床房以及經典雙床房等平日住宿券，還有墾丁水世界入場券等獎項。掛上一張祈福卡，播下一顆希望的種子，展現新年新氣象。

春節出遊是許多家庭的年度大事，墾丁福華飯店長期以來持續落實防疫措施，辦理入住手續、排隊用餐等管制室內社交安全距離，酒精手部消毒、客房消毒、測量溫度以及公共區域定時消毒等防疫措施皆持續進行，除此之外，在飯店車道入口處即進行第一次測溫，若體溫過高則無法進入飯店，是飯店第一道防線。嚴謹的防疫措施為得是讓房客能與家人安心在館內共享美好的春節假期。

墾丁福華渡假飯店座落山、海交會的國家公園內，優越的地理位置便於抵達墾丁各處景點。客房寬敞舒適，飯店內設有許多休閒設施。戶外泳池為墾丁地區唯一50公尺標準水道，深受房客愛戴；寬敞的兒童戲水池、遊戲器材多樣化的兒童玩樂館及梅花鹿園，可以讓親子歡樂度過整個下午；健身房齊全的設備，更能滿足所有人的健身需求，適合一家大小入住放鬆。