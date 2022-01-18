嘉義市政府衛生局人員稽查一家餐廳的螺肉罐頭效期是去年4月5日，已逾期。（嘉義市政府衛生局提供）

嘉義市政府衛生局人員稽查春節應景食品。（嘉義市政府衛生局提供）

春節來了，各式南北貨、年菜上市，嘉義市政府衛生局稽查2家年菜餐廳，其中有1家餐廳的年菜使用大比目魚，菜單卻標示鱈魚，標示不實，螺肉罐頭過期9個月，依法各罰鍰4萬、6萬元。

嘉義市衛生局表示，配合衛福部食品藥物管理署執行「111年度春節複合式專案」，抽查食品製造業2家、販售業10家及年菜餐廳2家，其中3家依食品良好衛生規範查核及2家食品業者登錄經限期改善後複查合格，現場抽驗40件相關成品、半成品或原料，檢驗結果均符合規定。

但有1家年菜餐廳查獲螺肉罐頭逾有效日期，罰鍰6萬元，還有菜單標示鱈魚類菜餚與實際使用食材大比目魚不符，罰鍰4萬元。

市府衛生局表示，自去年11月起會同政風人員查驗春節應景食品製造業、餐廳、賣場、超市、雜貨店、傳統市場的食品，抽驗海鮮水產品及其加工品、禽畜肉品及其加工品、米溼製品、冷凍調理食品、糖漬鹽漬果實類及蔬果等各種年節食品。

如蘿蔔糕、菜頭粿、魚丸、貢丸、福州丸、火腿、香腸、鱈魚絲、魷魚風味卷、豬肉乾條絲等共抽驗162件，檢驗二氧化硫、過氧化氫、防腐劑、著色劑、甜味劑、乙型受體素（瘦肉精）、動物用藥、農藥殘留、衛生標準、黃麴毒素、硼砂、亞硝酸鹽等項目，均符合規定。

市府衛生局表示，採買年貨時，最好察看食品包裝標示是否完整、食材天然色澤、有無刺鼻味等皆應列入考量，以確保食用安全。