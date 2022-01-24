新竹縣環保局公布13鄉鎮市春節垃圾清運時間，其中11所公所2月1日至4日垃圾停收，2月7日全面恢復原本垃圾清運時間。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

春節將近，新竹縣政府提供春節期間便民資訊，彙整春節急門診、垃圾清運時間及社福專線，縣長楊文科呼籲民眾注意清運時間，做好垃圾分類及減量，出外時要戴口罩，做好保持社交距離等防疫措施。

環保局公布13鄉鎮市春節垃圾清運時間，其中11個所公所2月1日至4日（大年初一至初四）垃圾停收，2月7日全面恢復原本垃圾清運時間。各鄉鎮市公所也有協助清運巨大廢棄家具等垃圾，民眾若有清運需求，可與所在地清潔隊聯絡。

衛生局說，春節期間急門診服務不打烊，部分醫院有縮減或調整門診診次情形，為避免影響民眾就醫權益及便利鄉親春節期間就診參考，彙整新竹縣各醫院春節期間門診、急診服務時間表及各醫院自費COVID-19採檢時間供民眾了解，民眾也可至該局網站查詢，或電洽各醫院詢問。

春節期間民眾聚集性活動相對較多，衛生局呼籲落實防疫生活務必佩戴口罩，落實勤洗手、打3劑疫苗及咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險，因應春節期間各項緊急事件應變，於1月29日至2月6日安排人員待命，以守護縣民健康。

依據衛福部「急診五級檢傷分類基準」，民眾掛急診看病，醫院是依據病情「緊急處理程度」，判斷病人進入急診室看診的優先順序，不是先到者先看的原則。衛生局呼籲民眾春節期間盡量落實小病到小醫院，大病至大醫院就醫原則，讓急重症患者優先看診。

春節竹縣社福服務不停歇，提供遊民業務急難救助專線0975-808292，手語翻譯服務專線0800-668311及夜間緊急專線0978-172677，復康巴士預約專線03-6572151，長照交通接送預約專線1966（須於1月28日前完成預約），各類保護個案通報專線113。