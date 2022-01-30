春節連假進入第二天，因應國內Omicron疫情影響，台中產業故事館協會各場館備妥各項防疫措施，春節連假不休館，集結20家業者提供門票打折、入園禮品、商品折扣、消費滿額送等多重優惠，鼓勵民眾新春假期與親朋好友一同在寓教於樂之中深入了解台中產業故事，樂遊在地、體驗台中。

經發局長張峯源表示，台中市觀光遊憩人數全國第一，擁有豐富的在地產業文化，近年許多業者轉型設立故事館、文化館、博物館或觀光工廠，透過場館導覽、DIY體驗、知識課程等活動，不但可以深度體驗產業文化，也可共創親子溫馨好時光。

針對Omicron疫情，經發局要求業者遵守各項防疫規範，務必落實實聯制、出入口體溫量測及酒精消毒，並注意人流管制，也禁止邊走邊吃及試吃活動。

台中產業故事館發展協會理事長吳佩娜表示，產業故事館協會作為台中市結合觀光工廠、創意生活、地方文化館等場域的組織平台，在市府協助成立與輔導之下，會員數不斷成長，產業面向及場館種類也越來越豐富。

面對疫情，產業故事館所有會員已做好充足準備，遵守中央流行疫情指揮中心及市府相關防疫規範，安心遊玩、開心體驗。

吳佩娜指出，今年農曆春節集結20家會員場館推出新春優惠，希望帶給全國及在地民眾在春節連假期間有不同的遊玩體驗，刺激經濟也促進觀光，產業故事館協會期盼透過文化與生活美學層面，將產業發展提升到更高的層次。

經發局說，產業故事館協會推出的優惠相當多元且豐富，其中大坑啵比星球海灣樂世界「侏儸紀星球」主題區特別選在春節期間開幕並提供門票優惠方案，新社的安妮公主花園消費滿額可享免費棉花糖DIY。

神岡台灣氣球博物館也提供氣球燈籠DIY體驗優惠加碼商品折價券，捷安特所屬的自行車文化探索館則針對五倍券及藝Fun券祭出優惠，另有阿聰師芋頭文化館、雪莉貝爾、萬全馨、布英雄、大振豐洋傘文創館等推出多種商品優惠，遍布山海屯城區，民眾走春好去處。